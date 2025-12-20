Buona sanità: clinica Montevergine ai vertici in Campania e in Italia Cardiochirurgia e cardiologia interventistica

I dati del programma nazionale esiti 2025, pubblicati da Agenas e riferiti alla qualità ed efficienza di molte prestazioni sanitarie erogate nel 2024, confermano città di Lecce Hospital, ospedale di Gvm Care & research accreditato con il servizio sanitario nazionale, una delle strutture di riferimento a livello regionale e nazionale per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica.

Secondo il report Agenas, Clinica Montevergine è al terzo posto per volumi di ricovero per valvuloplastica e sostituzione delle valvole cardiache con il 15,52% degli interventi rispetto al totale del volume regionale. La struttura registra il tasso di mortalità a 30gg più basso in regione (pari all’1,47%) a fronte del numero più elevato di interventi per il biennio 23-24 per quanto riguarda la Regione Campania. L’ospedale campano esegue inoltre il 15,05% dei ricoveri in Regione per bypass aortocoronarico isolato, collocandosi in seconda posizione regionale. Mortalità a 30gg nel biennio 23-24 pari allo 0,74%.

La soddisfazione

“Siamo riusciti a ottenere anche per questo biennio 23-24 - dichiara il dottor Carlo Zebele, responsabile della cardiochirurgia di Clinica Montevergine - degli ottimi risultati sia in termini di interventi fatti dal punto di vista delle valvole, ossia interventi valvolari sia coronarici, non solo in termini di quantità, per i numeri raggiunti, ma anche di qualità, quindi di mortalità che si attesta ad essere tra le più basse a livello regionale ma dà un’ottima indicazione anche a livello nazionale.

Ringrazio tutto il team della Montevergine, dalla cardiochirurgia all’emodinamica e all’amministrazione, e il gruppo Gvm che ci supporta in tutto e per tutto in questa crescita continua”.

Il dato importante e prestigioso

Clinica Montevergine si conferma, inoltre, tra le strutture di riferimento in Italia nella cardiologia interventistica. Per il volume di ricoveri con almeno un intervento di angioplastica, la struttura è prima a livello regionale in Campania e terza in Italia e tra le strutture private, con 1.194 ricoveri.

Anche nell’indicatore relativo all’angioplastica coronarica (PTCA) eseguita per condizioni diverse dall’infarto miocardico acuto, Clinica Montevergine si colloca al secondo posto in Italia e tra i privati, con 1.172 PTCA, risultando prima a livello regionale con una quota pari al 15,04%.

“Continuiamo a essere un punto di riferimento importante per i pazienti grazie all’impegno e alla professionalità dell’equipe della Montevergine e all’innovazione tecnologica garantita dal gruppo Gvm”, dichiara il dottore Tullio Tesorio, specialista in emodinamica e cardiologia interventistica alla Clinica Montevergine.