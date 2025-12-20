Ariano: sabato dedicato alla salute ricordando il grande Gennaro Bellizzi

"L’eredità del cuore” è questo il titolo della giornata di prevenzione promossa dall’Asl di Avellino in collaborazione con la croce rossa Italiana comitato di Ariano Irpino, in corso di svolgimento stamane nel centro pastorale di Ariano Irpino in via Mancini.
Un modo per fare prevenzione, per stare al fianco delle persone ed onorare l’eredità professionale di Gennaro Bellizzi, il gigante buono, un grande punto di riferimento per la cardiologia sul territorio irpino che mai potrà essere dimenticato.
La giornata è stata preceduta dalla benedizione del vescovo Sergio Melillo, nella foto accanto ad Annamaria Bellizzi, sorella del compianto Gennaro e Patrizia Savino.
Controlli cardiologici e metabolici: visita cardiologica ed Ecg, valutazione del rischio cardiovascolare, screening metabolico: glicemia e colesterolo (digiuno), prevenzione del diabete mellito, consulenza nutrizionale: indicazioni per una dieta amica del cuore.
Ed ancora: screening endocrinologico e scheletrico, onsulenza per osteoporosi + eventuale Rems (a discrezione del medico), visita endocrinologica: valutazione tiroidea, visita reumatologica: prevenzione delle malattie infiammatorie e degenerative.
Salute respiratoria e digestiva, visita pneumologica: screening respiratorio, visita gastroenterologica: consigli per la salute digestiva + info sullo screening del colon-retto, fascia di età 50-69 anni
Per quanto riguarda la salute femminile, visita senologica (prevenzione tumore del seno, pap test (screening ginecologico per il tumore del collo dell’utero), fascia di età 25-64 anni.