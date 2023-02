Lavori sul Raccordo: chiude la Galleria Montepergola, disagi in vista Per due notti scattano i percorsi alternativi

Galleria Montepergola, chiusure in vista per i lavori. Nuovi disagi in vista per chi viaggia sul Raccordo Avellino Salerno. L'anas annuncia nuove chiusure da Solofra a Serino e nell'opposto senso di marcia, dalle 22 alle 6 del Mattino dal 28 febbraio al primo marzo.

"E' prevista - si legge nella nota la chiusura al traffico a partire dal 28.02.2023 fino all’01.03.2023 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo sul raccordo di Avellino dal km 19+400 al km 23+300, tra lo svincolo di Solofra e lo svincolo di Serino e viceversa, compreso il tratto della galleria Monte Pergola canna direzione Avellino. L’ANAS spa si riserva la facoltà di impartire, durante l’esercizio dei lavori , a mezzo del personale addetto alla tutela e sorveglianza della strada nonché alla tutela delle maestranze impiegate nei lavori, qualsiasi ulteriore prescrizione che dovesse ritenersi necessaria a fini della circolazione veicolare e della conservazione del corpo stradale".