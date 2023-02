Solofra, chiusa per una notte la galleria Monte Pergola: ecco quando Per attività di manutenzione sugli impianti tecnologici e sulla segnaletica

All’interno della galleria ‘Monte Pergola’, situata lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, è in corso uno dei più imponenti interventi di manutenzione programmata dell’intera rete viaria nazionale, per un investimento complessivo di oltre 48 milioni di euro.

Per l’esecuzione di un’attività di manutenzione sugli impianti tecnologici e sulla segnaletica presente all’interno della canna della galleria ‘Monte Pergola’ in direzione di Avellino – attualmente fruibile a doppio senso di circolazione – tra martedì 28 febbraio e mercoledì 1° marzo si rende necessaria l’interdizione al transito della tratta del RA2 tra Serino (km 23,450) e Solofra (km 19,500), in esclusivo orario notturno compreso tra le 22.00 e le 6.00, allo scopo di contenere i disagi.

La circolazione utilizzerà i percorsi alternativi indicati in loco, già adottati in occasione di analoghe interdizioni al transito.