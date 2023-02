Multicedi inaugura un nuovo Decò Superstore a Mirabella Eclano Oltre 15.000 referenze tra prodotti freschi e confezionati

Multicedi prosegue il consolidamento della sua leadership in Campania con l’apertura, attraverso la rete diretta Multinvest, di un nuovo Decò Superstore nel comune di Mirabella Eclano (AV).

Il punto di vendita aperto in Via San Michele nei pressi della Galleria Commerciale Small, con una superficie di circa 1.800 mq di store e 40 addetti alla vendita, è stato concepito per essere un luogo accogliente e piacevole, in cui il consumatore ha a disposizione un personale altamente qualificato in grado di facilitare ogni acquisto. L’obiettivo è quello di ricreare la stessa relazione di fiducia dei negozi di prossimità, garantendo una selezione di oltre 15.000 referenze, di cui circa 1.500 prodotti a marchio Decò e Gastronauta, con una vasta scelta di prodotti realizzati da aziende locali allo scopo di creare valore per il territorio.

All’interno del Superstore un importante spazio viene dedicato ai freschi ed ai freschissimi con la presenza dei reparti Panetteria, Gastronomia, Macelleria (self e assistita), Pescheria ed Ortofrutta con la novità del banco servito dell’Orteria dove i clienti potranno ordinare le loro insalate o minestroni scegliendo direttamente gli ingredienti che le compongono.

“Proseguiamo con lo sviluppo della rete Multinvest, in particolare nell’area dell’avellinese. Dopo l’apertura di Monteforte Irpino, il Decò Superstore di Mirabella Eclano ha l’obiettivo di consolidare la presenza del Gruppo Multicedi sul territorio campano, diventando un punto di riferimento per una clientela sempre più esigente e attenta alla qualità e alla convenienza” dichiara Catello Di Capua, Direttore Vendite Multinvest.

In occasione della nuova apertura, dal 24 febbraio al 9 marzo sarà possibile usufruire di uno Sconto Immediato di 5€ su una spesa minima di 30€ mostrando alle casse il coupon disponibile sul retro del volantino promozionale. Inoltre, tutti i giovedì, sarà attivo lo Sconto 10% Over 65 valido per tutti i clienti senior muniti della carta fedeltà Essere Decò. Nell’area esterna del negozio, sarà possibile trasformare la plastica PET in buoni spesa. Attraverso la macchina Coripet, i clienti carta Essere Decò potranno riciclare le bottiglie vuote e integre di acqua, succhi, latte, bibite, olio di semi, e tutto quello che è in PET ottenendo, ogni 200 bottiglie, un buono spesa di 3€ utilizzabile su una spesa minima di 30€.

Il nuovo punto di vendita annovera anche il servizio di spesa self-scanning, disponibile per i clienti possessori della carta Essere Decò: attraverso tre semplici passaggi, il cliente scansiona i prodotti con l’apposito terminale, riempie il carrello e paga alle casse automatiche.

Inoltre, nello store è possibile realizzare la spesa on-line, grazie al servizio Decò Spesa Online, collegandosi al sito https://decoacasa.multicedi.it/, oltre alla possibilità di effettuare ordini anche via WhatsApp con consegna a domicilio.

Il punto vendita è aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 08:00 alle ore 21:00, orario continuato.