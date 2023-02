Confcommercio Ariano: Il tema della mobilità in Valle Ufita è il futuro Nicola Grasso: servono soluzioni efficaci, tempi certi e unità d’intenti

Tempo scaduto. Il tema della mobilità in Valle Ufita richiede soluzioni efficaci, tempi certi e unità d’intenti. Confcommercio Ariano ribadisce la necessità di affrontare il tema della soppressione del progetto della strada Manna-Camporeale legati a doppio nodo con quello della ferrovia di Alta Capacità Napoli-Bari:

«Come associazione siamo convinti che tutti due i progetti alternativi alla Manna-Camporeale, attualmente in campo nel “Progetto Irpinia” , sottoposto dai 5 comuni confinanti con la futura stazione alla regione Campania ed ancora non approvato nel masterplan definitivo: la fondovalle Valle Ufita- Villanova del Battista- Camporeale da un lato e l’adeguamento della strada Melito – Ariano Irpino, passando per località Creta, dall’altro, potrebbero avere una valenza strategica per il territorio e il suo sistema economico».

Ad intervenire è Nicola Grasso,presidente dell’associazione datoriale locale, dopo che il sindaco di Ariano, Enrico Franza, negli ultimi giorni ha riacceso i riflettori sulla questione, che osserva come «gli ultimi vent’anni abbiano dato vita a un dibattito infinito della politica e delle istituzioni, scandito da una serie di ipotesi e progetti rimasti purtroppo sempre sulla carta. Ma che a differenza delle Imprese non hanno dovuto fare i conti ogni giorno con un gap infrastrutturale che ne ha limitato in maniera significativa crescita e competitività».

Concetti già emersi in occasione delle ultime campagne elettorali e ribadite recentemente nel corso del dibattito sul futuro della stazione Hirpinia: «Se davvero vogliamo che Ariano torni ad essere la città capofila, valorizzando gli investimenti sostenuti nell’ultimo decennio dalle iniziative di privati,come nel settore della ristorazione dove eravamo e siamo leader delle aree interne della Campania e della Puglia, allora dobbiamo dire chiaramente che un ora per raggiungere le stazione della AC/Av dai paesi del Nord-est di Ariano e dalla zona Pip di Camporeale , sono troppe anche in funzione della richiesta degli imprenditori, insediati con le loro aziende nel Pip , che hanno inviato un nuovo appello alla regione Campania ed alla amministrazione comunale affinchè questo insediamento produttivo venga preso in considerazione nella riperimetrazione delle Zes, rese possibili dal dal governo Draghi e dall’ex ministro per il Sud, Mara Carfagna».

Quindi in tema Nicola Grasso sottolinea come restino sul tavolo «alcune questioni centrali su cui le imprese chiedono maggior trasparenza, anche per poter valutare le alternative in campo.

La prima riguarda la riduzione dei tempi di percorrenza,la seconda attiene invece ai tempi e alle modalità dei lavori: il ritardo accumulato negli anni impone di entrare fin da subito nel merito, chiarendo quali sono le previsioni di realizzazione e gli impatti sulla viabilità ordinaria».