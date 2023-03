Immobili in affitto, Avellino guida la classifica: siamo la città più virtuosa Il post del sindaco

"Siamo la Città più virtuosa d’Italia per la bassa spesa delle locazioni di beni privati.

La classifica nazionale della Fondazione Gazzetta Amministrativa, per Adnkronos, premia la politica “zero sprechi” che abbiamo attuato sin dal nostro insediamento - così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa -".

Uno sforzo costante profuso per offrire servizi sempre migliori. Avellino ha ottenuto il massimo rating possibile. La tripla “A” per aver speso nel 2021 solo 1.206 euro per i fitti. Una media di 3,30 euro al giorno, che ci pone ben al di sopra della soglia “virtuosa” dei 50.000 euro annui, e ci consente di staccare di netto anche la seconda in classifica, Potenza, che ha speso 5 volte di più di noi. Questo riconoscimento mi riempie di orgoglio. E' l'ennesima riprova del lavoro incessante che stiamo portando avanti per risanare i conti del Comune e uscire dal Predissesto ereditato".