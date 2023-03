Avellino, scuola media di Via Tedesco: da oggi sessanta alunni nella nuova sede La gioia di Giacobbe

"Al suono della prima campanella, le tre classi già ospitate nella scuola media di via Tedesco si sono trasferite nel corpo “A” della scuola Primaria di Borgo Ferrovia, appena riqualificato dal Comune. Abbiamo messo a disposizione dei ragazzi aule nuove e moderne, dotate di tutti i comfort e in particolare di un sistema di ventilazione meccanica controllata per il ricambio continuo e la sanificazione dell’aria, che si avvale di apposite lampade “UV”.

[Inoltre, l'impianto “VMC” è dotato di un recuperatore di calore che consentirà all'ente di conseguire un importante risparmio energetico. Nei due piani dell’ala appena riqualificata, sono disponibili 5 locali per ogni livello. L’intervento appena concluso con successo mette il Comune nella condizine di poter procedere ora all'abbattimento ed alla riqualificazione del plesso di via Tedesco. Avellino è Istruzione". Così l'assessore Giuseppe Giacobbe.

Si tratta di una sessantina di ragazzi divisi in tre classi: la prima, seconda e terza, che formano l’unica sezione rimasta attiva della secondaria di primo grado un tempo molto numerosa a servizio del quartiere. Gli studenti saranno sistemati nel corpo di fabbrica “A” dello stabile, dove sono stati recentemente ultimati diversi interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico, prioritario in questo preciso momento storico.

Oltre alle tre aule ampie e confortevoli, il plesso delle medie, che si trova a poca distanza dalla chiesa di San Francesco D’Assisi, avrà a disposizione anche dei moderni laboratori. L’opera è costata complessivamente 800mila euro e permetterà al Comune di Avellino di programmare l’abbattimento e la ricostruzione dell’edificio scolastico di via Venezia.