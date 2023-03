Interruzione energia elettrica ad Avellino, 2 giorni di disagi: ecco dove Oggi e domani sarà sospesa l'erogazione dell'energia per i lavori: ecco tutte le strade interessate

La società “E-Distribuzione” ha comunicato la necessità di effettuare lavori sugli impianti di sua competenza.

Per questa ragione, l’erogazione dell’energia elettrica verrà interrotta nella giornata di mercoledì 8 marzo dalle 8:30 alle ore 16:16 nelle seguenti strade: via Capozzi 11, da 23 a 25, 29, 39, 45, 5a, 5b, 5c, 15b, da 14 a 16, 20, da 24 a 28, 32, da 36 a 38, 42, 4b, 6b, 10b, 18b, 22b, 24b, 30a, 30c; via Capozzi 25, 4, da 8 a 10, da 14 a 26, da 36 a 38, 42, da 48 a 54, 64, 76, 84, 12a, 12b, 28a, 28b, 28c, 28d, 50a, 50c, 50d; via Capozzi da 1 a 11, da 2 a 8; via Cannaviello da 3 a 5, 14; via vasto da 23 a 39; via Enrico Cocchia.

L’erogazione dell’energia elettrica verrà interrotta anche nella giornata di giovedì 9 marzo, dalle 08:30 alle 16:15 in queste altre strade: corso Umberto I da 15 a 17, 23, da 27 a 29, da 37 a 47, 51, 55, da 59 a 61, da 65 a 67, da 71 a 77, 81, da 85 a 87, da 95 a 101, da 107 a 109, 115, da 119 a 121, 131a, 131b, da 32 a 40, da 76 a 86, da 94 a 136, da 142 a 144, da 148 a 150, 168, da 178 a 188, da 194 a 198, da 204 a 206, 100a piazza Castello 1, 7, da 2 a 4; rampa Tofara 32, 38, 42, da 52 a 54; via Gradelle 21; via Sant’Antonio Abate; via Fosso Santa Lucia 5; via Fornelle 9.

L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. I cittadini sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.