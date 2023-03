Avellino malata di smog, gli ambientalisti presentano il loro piano Appuntamento per diffondere i dati della Rete Aura sabato 18 al Circolo della Stampa

Il giorno 18 marzo 2023 alle ore 11 ci sarà una conferenza stampa presso il Circolo della Stampa di Avellino per divulgare i dati della rete AURA sul livello della qualità dell'aria nel 2022. La rete AURA ha monitorato per tutto l'anno, ed ancora oggi, i livelli di polveri sottili della città e dell'hinterland. I dati emersi ed elaborati sono davvero critici e non fanno presagire un netto miglioramento in futuro. Con questa lettera vogliamo invitare la stampa a essere presente il 18 marzo affinché questi dati siano diffusi e divulgati il più possibile, perché le istituzioni diano ascolto alle problematiche di questo territorio e propongano finalmente piani decisivi per la sua riqualifica.