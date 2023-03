Politiche abitative, il Comune di Avellino riattiva l’Osservatorio sulla Casa Si riparte dalla Carta dei Servizi, un vademecum di diritti e doveri per gli assegnatari

Il Comune di Avellino ha riattivato il Tavolo di confronto sulle Politiche abitative. Questa mattina, come annunciato nei giorni scorsi, l’assessore al ramo, Marianna Mazza, ha svolto una puntuale ricognizione delle problematiche del settore con i rappresentanti delle forze sociali: Fiorentino Lieto per Federconsumatori Cgil, Franco Relmi per Sicet Cisl, Valentina Villani per Uniat Uil, ed Elio Amodeo per Assocasa.

Al centro del primo confronto, il progetto di revisione della Carta dei servizi che disciplina i diritti e i doveri del Comune e degli assegnatari degli alloggi pubblici. L’importanza del regolamento, che verrà modificato con una delibera di giunta nelle prossime settimane, risiede anche nel fatto che consentirà una migliore gestione degli appartamenti assegnati dall’ente agli inquilini, nell’interesse di entrambe le parti.

Sul tavolo odierno tra il Comune e i sindacati, anche le questioni nodali delle assegnazioni, alla luce della nuova graduatoria regionale ancora provvisoria, delle manutenzioni, dei progetti di rigenerazione urbana in corso e delle occupazioni abusive.

Tutti temi che saranno affrontati e approfonditi in maniera sinergica con le forze sociali e, per competenza, anche con l’Acer, nel corso dei prossimi aggiornamenti.

«Ripristinando l’Osservatorio sulla casa – evidenzia l’assessore Marianna Mazza – questa Amministrazione lancia un segnale chiaro anche rispetto al metodo di lavoro. Siamo attenti al tema delle Politiche abitative e intendiamo affrontare le diverse problematiche in un clima di proficua collaborazione con chi rappresenta gli inquilini e ne conosce bene le istanze».