Dipartimento Prevenzione Asl Avellino: Nicolino Rossi è il nuovo direttore Il comitato del Dipartimento di Prevenzione che ha designato all'unanimità il dottore Rossi

E' stato nominato il dottore Nicolino Rossi Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Avellino, guidata dal dottore Mario Nicola Vittorio Ferrante.

Il dottore Rossi, Direttore della UOC Igiene degli Alimenti di Origine Animale Area B. era già stato nominato con delibera del 10/01/2023 in via provvisoria e temporanea Direttore del Dipartimento di Prevenzione, nelle more che il comitato del Dipartimento di Prevenzione sottoponesse una terna di Direttori di Struttura Complessa al Direttore Generale.

In data odierna si è riunito il comitato del Dipartimento di Prevenzione che ha designato, all'unanimità dei votanti presenti, il dott. Rossi quale Direttore del Dipartimento, confermando l'individuazione del dottore Rossi da parte della Direzione Generale quale miglior guida, per professionalità e competenza, di uno dei Dipartimenti strategici dell'Azienda Sanitaria Locale.