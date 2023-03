Centro storico e Porta Est, Festa: "Così cambiamo il volto di Avellino" E' corsa contro il tempo per il Victor Hugo: "Sono ottimista"

Porta Est, piazza Castello, centro storico: i lavori in corso stanno cambiando in meglio il volto di Avellino il sindaco Festa fa il punto sui cantieri nel cuore antico della città dove la nuova sede della Cisl Funzione Pubblica va nel solco di rivitalizzare questa parte di Avellino.

"Cantieri importanti sono in corso sull’asse storico che va da Corso Umberto a via Tedesco per dare nuova luce ad una parte della città che è stata dimenticata e abbandonata a sè stessa per molti anni attraverso il rinnovamento della pubblica amministrazione con la sistemazione dei marciapiedi e del manto stradale".

"Inoltre, poche settimane fa, l'amministrazione ha provveduto a recuperare i cosiddetti buchi neri. Dopo decenni di abbandono, stiamo riammagliando l’intera zona con il cuore antico di Avellino. Restituendole la stessa suggestiva eleganza".

Capitolo a parte meritano i lavori del Victor Hugo. A Collina della Terra è una corsa contro il tempo per completarli entro settembre quando è in programma il trasferimento degli uffici comunali per far posto, a piazza del Popolo agli studenti dell'Università di Salerno.

"Non manca qualche intoppo - ammette Festa - ma stiamo lavorando alacremente. Sono ottimista, ho puntato tantissimo sui questo progetto e dobbiamo farcela, per questo stiamo lavorando a testa bassa in maniera decisa e determinata”.