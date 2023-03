Col fuoco non si scherza, fondamentale lavoro di squadra: ecco l'Aib in Irpinia Volontari pronti a scendere in campo nella lotta attiva agli incendi boschivi

Condividi









di Gianni Vigoroso

“E’ un grande segnale di speranza vedere tanti giovanissimi, pronti a scendere in campo - ha detto con entusiasmo Claudia Campobasso - un plauso va ai presidenti delle varie associazioni"