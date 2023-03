Metro leggera, domani riprendono i test. Lo start tra dieci giorni? Ultimi collaudi da parte di Ansfisa

Potrebbe essere davvero l'ultimo miglio per la metro leggera ad Avellino. Riprendono i collaudi. Ancora dieci giorni di attesa, poi l'augurio è quello di vedere i mezzi circolare in città finalmente con i passeggeri a bordo. L’appuntamento con i tecnici di Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali, è fissato per domani alle 10 al Posto di controllo situato nei locali esterni del Comune. Dopodichè Ansfisa darà il via libera alla messa in esercizio. Il collaudo si svolgerà attraverso delle prove effettuate sul software e, contemporaneamente, sulle parti meccaniche ed elettriche con le filovie in movimento. I tempi tecnici fanno pensare a un massimo di 10 giorni, 7 serviranno ad Ansfisa e 3 alla Regione per completare le procedure e certificare il tutto. A quel punto la metro leggera, dopo un ventennio tormentato e un costo di oltre 22 milioni di euro, potrà finalmente partire nel capoluogo irpino.