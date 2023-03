Rivoluzione mobilità ad Avellino, ultime prove e parte la metro leggera Ultimi test nel capoluogo per il servizio atteso da venti anni

Collaudo finale e si parte. In settimane gli ultimi test per la metro leggera. Una sequenza strategica per l'avvio del servizio ad Avellino. Domani i tecnici dell’Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali,alle 10 avvieranno le verifiche. Controlli sui mezzi e sull’impianto del percorso, a cui prenderanno parte i tecnici del Comune e dell’Air Campania, oltre al direttore dei lavori e dell’esercizio, insieme al referente della ditta di manutenzione. Insomma, salvo imprevisti mezzi in marcia tra dieci giorni e sullo stato dei fili elettrici sull’intero percorso ad anello lungo 11 chilometri che parte da viale Italia e approda a Borgo Ferrovia. Insomma ultimo step prima di avere il via libera da palazzo Santa Lucia.

Una eterna incompiuta la metro progettata 22 anni fa per oltre 22 milioni di euro, di cui 20 derivanti da fondi europei. Ma per far partire la metro ci saranno meno posti auto, circa 150 in centro, divisi tra via Roma, corso Europa e corso Umberto I.