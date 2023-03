Montoro, niente più file. Il Comune vara i nuovi servizi digitali La presentazione mercoledì 15 alle 10 presso il Convento Santa Maria degli Angeli

Montoro, niente più file o inutili attese al Comune.

La Città di Montoro azzera le distanze dai cittadini consentendo, attraverso gli strumenti digitali, di presentare le richieste direttamente online, senza doversi recare in Comune, potendo ricevere i certificati e/o gli esiti in formato digitale a casa propria.

La presentazione di questi nuovi servizi ed anche del servizio di connessione “Wi-Fi Italia”, gratuita per tutti, e la creazione di postazioni informatizzate sul territorio disponibili per l’accesso ai servizi online, avverrà il giorno 15 marzo alle ore 10:00 presso il Convento Santa Maria degli Angeli.

A giorni sarà sufficiente essere in possesso di una Identità Digitale (SPID) o di una Carta d’Identità Elettronica (CIE) corredato dal proprio PIN, e di un dispositivo come PC, tablet o smartphone, per poter accedere ai servizi attraverso i seguenti strumenti:

Sportello Telematico Polifunzionale (https://sportellotelematico.comune.montoro.av.it), per la presentazione di istanze relative ai seguenti ambiti: ambiente, ecologia, servizi demografici, servizi sociali, tributi, polizia locale, lavori pubblici e mobilità urbana, servizi cimiteriali, servizi scolastici e per l’infanzia, patrimonio, edilizia, urbanistica, ecc.

Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) (https://www.anagrafenazionale.interno.it), per l’emissione immediata e in autonomia dei seguenti certificati: anagrafico di nascita; anagrafico di matrimonio; di cittadinanza; di esistenza in vita; di residenza; di residenza AIRE; di stato civile; di stato di famiglia; di residenza in convivenza; di stato di famiglia AIRE; di stato di famiglia con rapporti di parentela; di stato libero; anagrafico di unione civile; di contratto di convivenza.

Attraverso il sito istituzionale (https://www.comune.montoro.av.it) e l’App Municipium i cittadini possono ricevere informazioni sulle attività dell’Ente, Eventi in programma e News.

I cittadini di tutte le frazioni, anche le più distanti dalla sede comunale, ma anche i giovani studenti fuori sede o chi è impegnato per lavoro all’estero, avranno la possibilità di avere tantissimi servizi a portata di click, senza la necessità di doversi recare presso gli uffici comunali.

Tutto questo in aggiunta alla rimodulazione degli orari di ricevimento al pubblico, con l’estensione delle fasce orarie mattutine e l’aggiunta di due fasce orarie pomeridiane; attualmente gli uffici sono aperti:

il lunedì, la mattina dalle 8.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30;

il mercoledì, la mattina dalle 8.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30;

il venerdì, la mattina dalle 8.30 alle 12.30;

Per l’accesso agli uffici, al fine di evitare inutili e lunghe attese, o il rischio di esaurimento degli appuntamenti disponibili, è stato avviato un Servizio di Prenotazione, altamente consigliato al fine di evitare inutili attese e/o l’impossibilità di erogazione di un servizio per l’eventuale esaurimento del numero di appuntamenti disponili.

Il Sistema di Prenotazione è stato progettato e realizzato con una logica multicanale che consente di prenotarsi attraverso le seguenti modalità: online, 24 ore su 24, attraverso la Piattaforma Web di prenotazione accessibile al seguente indirizzo: https://prenota.comune.montoro.av.it.

telefonicamente, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, al numero telefonico dedicato: 0825.523024;in presenza, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso la sede comunale.