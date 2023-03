"Sanità irpina al paradosso, pronta un'interrogazione parlamentare" Ad annunciarlo Sabino Morano, di Primavera Meridionale

Pronto soccorso in tilt e rete territoriale dell’emergenza che non funziona, la sanità irpina è in una situazione paradossale. La denuncia dell’Associazione metapolitica Primavera Meridionale in una conferenza stampa ad Avellino.

“La situazione da emergenziale è divenuta paradossale. La sensazione - afferma Sabino Morano - è che il presidente De Luca voglia limitare anche la possibilità ai privati di rispondere a questo fabbisogno. Penso che sia sotto gli occhi di tutti la situazione del Pronto Soccorso dell'Ospedale Moscati. Oltre a non essere migliorata, se possibile è anche peggiorata.

Da qui la volontà di intraprendere una serie di iniziative. "Stiamo per promuovere una manifestazione pubblica con un sit-in per sensibilizzare la cittadinanza rispetto a questi temi, perché questa gestione regionale sta rendendo inaccessibile il servizio sanitario. Diventa indispensabile - conclude Morano - coinvolgere i livelli più alti del Governo del paese, anche con un’interrogazione parlamentare".