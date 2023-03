Avellino, educatrice cinofila lancia raccolta fondi online per un rifugio cani “Il lupo e la rosa” sarà un rifugio-pensione nelle campagne vicino Avellino che ospiterà venti cani

“Il lupo e la rosa” sarà un rifugio-pensione nelle campagne vicino Avellino che ospiterà venti cani di cui si prenderà cura Giuliana D’Andrea, già impegnata ad accudirne quaranta. Sia per il loro mantenimento che per il progetto, D’Andrea, educatrice cinofila, ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe.

“Mi occupo - scrive - di migliorare e risolvere i problemi di integrazione dei cani che cercano famiglia o che devono ritrovare la fiducia negli esseri umani. Da anni - prosegue - con il mio lavoro e con le mie risorse, porto avanti autonomamente, economicamente e fisicamente, il mio volontariato, in una terra difficilissima, dimenticata dalle istituzioni, dove i cani vagano in uno stato di abbandono inimmaginabile”.

“Molti dei cani che ospito - aggiunge - sono strappati alla morte, trovati ai margini della strada, mutilati, abbandonati, vecchi o zoppi, ciechi o liberati da una vita a catena. Ma le mie risorse economiche non bastano più”.

“Il Lupo e la rosa - continua - è destinato ad accogliere, da un lato, i cani fortunati che hanno già una famiglia, e, dall'altro, i cani meno fortunati che necessitano di percorsi di risocializzazione per poter divenire compatibili con un'adozione”.

“Il rifugio - spiega - sarà suddiviso in porzioni di prato recintato e ombreggiato con casette in legno in armonia con l'ambiente ed il paesaggio. Il progetto prevede, inoltre, la presenza di ampie aree verdi recintate. La struttura ospiterà anche una biblioteca cinofila e attività volte alla sensibilizzazione e tutela della fauna selvatica locale”.

“Per la realizzazione del progetto, oltre al costo dei lavori e delle competenze professionali, occorrerà far fronte all'acquisto dei materiali edili”. I lavori dovrebbero iniziare ad Aprile. La raccolta fondi per finanziare il sogno di Giuliana è già arrivata a 2.500 euro. Si può raggiungere al link https://gf.me/v/c/gfm/aiuto-per-il-lupo-la-rosa