Azienda rifiuti, Cipriano: "Tutto poco trasparente, dietro fini elettoralistici" Il leader dell'opposizione: "Da Festa una forzatura politica per ottenere consenso"

Nuova azienda dei rifiuti, la Corte dei Conti stoppa per il momento la procedura del comune di Avellino.

L'amministrazione, dal canto suo, chiarisce: "Il percorso prosegue abbiamo approvato e inviato la delibera comunale, procedura regolarmente in corso".

Ma per il leader dell'opposizione consiliare Luca Cipriano le verità in questa vicenda sono due: “La prima è che le procedure in Comune sono sempre molto fluide e poco trasparenti, per cui la Corte ha mandato il Comune in calcio d'angolo chiedendo nuova documentazione e un iter corretto. L'altra verità è che il sindaco in ogni caso sta facendo una forzatura politica.

"Siamo passati nel giro di pochi mesi dagli elogi di IrpiniAmbente a un improvviso cambio di rotta. A pensar male c'è da dire che si avvicina la scadenza elettorale e che una nuova società potrebbe essere un bacino elettorale invitante".

"Come opposizione - conclude Cipriano - siamo solidali con i lavoratori di IrpiniAmbiente che non può essere smembrata né depotenziata, al Comune di Avellino continua a mancare trasparenza nelle procedure amministrative”.