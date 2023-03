Settimana della vista, visite gratuite ad Avellino e Ariano: ecco come prenotare Dal 12 al 18 marzo l'iniziativa dell'IAPB in collaborazione con l’UICI

In occasione della settimana internazionale della vista in programma dal 12 al 18 marzo 2023,l’IAPB in collaborazione con l’UICI sezione provinciale di Avellino, ha organizzato per il giorno 16 marzo 2023 una giornata di prevenzione con visite gratuite alla cittadinanza.

È possibile effettuare prenotazioni esclusivamente al numero 08 25 78 21 78 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 fino ad esaurimento posti disponibili

Le visite si terranno ad Avellino presso il centro Australia e presso il P.O di Ariano Irpino.

Si ringraziano i medici oculisti dell’Asl di Avellino per la gentile collaborazione