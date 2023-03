Fenestrelle, Festa: con o senza De Luca il Comune porterà avanti il progetto Gli studenti del DiARC della "Federico II" di Napoli alla scoperta del futuro Parco del Fenestrelle

Appuntamento importante per il Parco del Fenestrelle. Questa mattina i laureandi del Dipartimento di Architettura dell'università Federico II di Napoli sono andati alla scoperta di quello che sarà il Parco del Fenestrelle. Una passeggiata lungo il torrente, partendo dalla da Borgo Ferrovia fino ad arrivare a cupa Macchia. Ad accompagnare gli studenti i docenti Dora Francese ed Emma Buondonno. Ad accoglierli il sindaco di Avellino Gianluca Festa che ha sottolineato: "Pianificazione urbana e riqualificazione ambientale, cultura, progetti di lungo respiro che possano restare nel tempo. In attesa di risposte da Palazzo Santa Lucia, noi continuiamo a rivestire il nostro ruolo, quello di pianificazione e progettazione. Stiamo rimodellando la città, un'azione che andava fatta dopo il terremoto nella fase di ricostruzione. Se De luca vorrà utilizzare i fondi destinati ad Avellino per altre iniziative, quando si presenterà davanti al popolo quest'ultimo ne terrà conto. Con o senza De Luca noi il parco lo realizzeremo.

Diventerà Parco intercomunale di interesse regionale. Ciò che stiamo immaginando oggi sarà la traccia che questi studenti elaboreranno domani, con le loro competenze e il loro giovane entusiasmo, per trasferirlo alle future generazioni".