Avellino, è morto il professore Armando Montefusco: Irpinia in lutto Aveva 77 anni; i messaggi di cordoglio

Si è spento nel pomeriggio di ieri Armando Montefusco, 77 anni, storico e scrittore irpino, che ha animato con i suoi scritti la vita culturale di questa provincia, consegnando reportage letterari di grande spessore. Per anni responsabile del settore di chimica clinica e tossicologia presso un noto laboratorio di analisi, aveva affiancato alla sua professione di scienziato quella di storico. La notizia della sua morte lascia un grande vuoto nel mondo politico e culturale.

La vicesindaca di Avellino, Laura Nargi, scrive: «Era venuto a trovarmi in Comune. Avevamo in programma altri incontri per restituire la giusta dignità alla storia della nostra città. Della sua città. Quella a cui ha dedicato tanto del suo tempo, del suo entusiasmo e della sua energia. Ci mancherà come uomo e come intellettuale. Mai sopra le righe. Sempre costruttivo. Aperto al dialogo e al confronto. Mai chiuso nella sua torre d’avorio. Ciao Armando. Che la terra ti sia lieve».

L’addio degli architetti irpini al prof. Armando Montefusco: Abbiamo appreso con tristezza della perdita del prof. Armando Montefusco. Non sta a noi raccontare chi fosse e della sua meravigliosa passione per la ricerca storica. Un grande studioso di storia e origini dei luoghi. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere il prof. Montefusco e di apprezzare la sua passione per la ricerca e la scrittura e con lui avevamo condiviso esperienze e percorsi formativi per gli architetti di questa provincia. Da sempre impegnato e appassionato della storia e del passato, come pochi altri. La sua dedizione alla ricerca storica e alla scoperta delle origini dei luoghi ha permesso a molte persone di comprendere meglio la cultura, la geografia e le tradizioni dei loro paesi. Avevamo come Ordine degli architetti condiviso insieme ricerche ed esperienze della storia dell'architettura e delle città della nostra terra. Ricordiamo ancora il suo sorriso quando parlavamo insieme delle civiltà antiche, la sua curiosità quando discutevamo delle famiglie e delle casate e la sua attenzione puntuale durante le occasione di divulgazione attraverso i suoi libri e pubblicazioni anche sui grandi personaggi storici. Armando Montefusco aveva una passione per la storia che lo ha spinto ad andare oltre il normale studio dei libri di testo e ad approfondire le questioni in modo autonomo. La sua sete di conoscenza e il suo desiderio di capire il passato sono stati una grande ispirazione per noi tutti lasciandoci un patrimonio di cultura e stimolo nella ricerca. Siamo grati per le numerose conversazioni e le discussioni che abbiamo avuto con lui riguardo ai suoi libri e alla sua passione per la storia. Le sue conoscenze erano davvero impressionanti e la sua passione per la scrittura traspariva in ogni pagina dei suoi libri. Ci mancherà il suo sorriso, la sua curiosità e la sua passione per la storia. Sappiamo che il suo spirito vivrà attraverso i ricordi che ha lasciato e attraverso le storie che ha saputo raccontarci nei suoi libri. Con la sua scomparsa, abbiamo perso un grande studioso e una persona cara e amata. Ma il suo contributo alla cultura e alla conoscenza non sarà dimenticato. Le sue opere continueranno ad essere una fonte di ispirazione per le generazioni future.

Il cordoglio del comitato Parte da Noi Avellino per il lutto Montefusco: Il comitato Parte da Noi Avellino e il circolo PD Aldo Moro esprimono vicinanza al coordinatore provinciale di Sinistra Italiana, Roberto Montefusco, per la perdita improvvisa del padre Armando. Armando Montefusco è stato uno storico di primo livello. Ci lascia una grande persona che con i suoi scritti letterali ha animato la vita culturale di questa Provincia. Ci stringiamo attorno a Roberto e alla sua famiglia con profonda commozione.