Rissa tra ragazzine a via De Conciliis, il sindaco Festa: Scene inqualificabili "Da padre e da sindaco di una città che amo, invito i più giovani a dissociarsi da tali comportament

"I luoghi della movida non dovrebbero mai trasformarsi nel teatro di una violenza. Questa inqualificabile rissa tra giovanissime, sotto gli occhi indifferenti dei coetanei, va condannata con assoluta fermezza e non può essere in alcun modo giustificata", afferma il sindaco Gianluca Festa in merito agli episodi di violenza che si sono registrati nel capoluogo e che hanno avuto per protagoniste giovanissime ragazze.

Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, nel commentare un video che sta facendo il tam tam tra le chat di adolescenti, dove si vedono immagini shock di ragazzine minorenni picchiare selvaggiamente una coetanea. La rissa nella centralissima Via De Conciliis sarebbe stata generata da motivi di gelosia per un ragazzo conteso.

I minorenni, tutti di 17 anni, sono stati identificati dai Carabinieri.

"Vogliamo una città viva e lavoriamo perché i nostri ragazzi restino qui anche nei fine settimana, ma per ricercare un divertimento sano e lontano da ogni forma di deviazione. Da padre e da sindaco di una città che amo, invito i più giovani a dissociarsi da tali comportamenti. Questa violenza fa male all’intera comunità, non solo a chi la subisce", conclude Festa.