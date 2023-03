Irpiniambiente, il 20 e 21 marzo sciopero dei dipendenti In quei giorni saranno garantiti i soli servizi essenziali

La società comunica che è stato proclamato dalle sigle sindacali lo sciopero dei lavoratori di Irpiniambiente per le giornate di lunedì 20 e martedì 21 marzo. Pertanto, per i giorni indicati sarà garantito l’espletamento dei soli servizi essenziali. La società si scusa per i consequenziali disagi che si registreranno sul territorio.