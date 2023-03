"Le caldaie? Sono pezzi da museo". Ad Avellino flash mob di Legambiente Domani alle 10 appuntamento in piazza Libertà

Arriva ad Avellino la campagna d’informazione e sensibilizzazione “Caldaie a gas? Pezzi da Museo” promossa da Legambiente e sviluppata con il supporto del Kyoto Club. La campagna d’informazione e advocacy è dedicata cittadine e cittadini, condomini e Amministratori sull’importanza di decarbonizzare i sistemi di riscaldamento e raffrescamento. Tra gli obiettivi dell’iniziativa: spostare i sussidi per le caldaie a gas su tecnologie di riscaldamento sostenibili, che dal 2025, tutte le caldaie dismesse vengano sostituite, obbligatoriamente, con sistemi di riscaldamento sostenibili ed efficienti, smettere di promuovere le caldaie a gas come una soluzione sostenibile. Appuntamento domani venerdì 17 marzo in Piazza della Libertà-Avellino a partire dalle ore 10.00 con un flash mob e a seguire una conferenza stampa alla presenza di Mariateresa Imparato Presidente Legambiente Campania; Rizieri Buonopane,Presidente della Provincia di Avellino; Gianluca Festa,Sindaco di Avellino; Antonio Di Gisi, Presidente Legambiente Avellino.