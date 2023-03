Solofra, dipendenti della Pumaver in agitazione: sciopero il 24 e 25 marzo L'azienda si occupa dello spazzamento e della cura del verde pubblico

I dipendenti della Pumaver, un'azienda che svolge attività di spazzamento e cura del verde pubblico per il Comune di Solofra, sono in agitazione. I tredici lavoratori hanno già indetto uno sciopero lo scorso 8 marzo ma l’astensione non ha sortito gli effetti sperati. Ai lavoratori è stata prospettata una riduzione dell’orario di lavoro giornaliero da quattro a tre ore e, fino a questo momento, ci sono già stati due licenziamenti: "Abbiamo già comunicato alla Uil Trasporti la nostra intenzione di scioperare di nuovo". I lavoratori, adesso, sono pronti a mobilitarsi con uno sciopero di 48 ore, atteso per il 24 e il 25 marzo davanti al Comune di Solofra.