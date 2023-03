Agricoltura, Caputo: "Rilancio possibile attraverso misure ad hoc in Campania" Serve un cambiamento di rotta per valorizzare le eccellenze e creare sviluppo

Calibrare con maggiore attenzione e oculatezza i finanziamenti sul territorio e percorrere nuove strategie per rilanciare il settore agricolo in Campania, a partire dalle aree interne, terre di eccellenze e grandi potenzialità.

A lanciare la sfida da Ariano Irpino l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo

“Le nostre aree interne giocano un ruolo fondamentale in Campania, stiamo cercando di mettere in campo una strategia che tenga conto delle diverse tipologie di agricoltura dei territori. Da quelle costiere a quelle interne. L’obiettivo è quello di promuovere delle misure ad hoc.

Un concetto deve essere chiaro, l’agricoltura da sola non basta per recuperare il gap in termini di competitività dei territori. Pensiamo di lanciare misure intersettoriali per accompagnare questo percorso di sviluppo. Ed una priorità non solo mia ma soprattutto del presidente De Luca.

Le imprese agricole sono pronte alla sfida. C’è una grandissima vivacità. Dobbiamo essere in grado noi di cambiare il paradigma tradizionale delle nostre aree, le imprese sono ancora troppo piccole, dobbiamo favorire i processi di aggregazione, insomma una maggiore consapevolezza della nostra forza agricola.”