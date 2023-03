Sciopero Irpiniambiente, il Comune ai cittadini: stop alla raccolta, collaborate L'ente chiede di evitare di conferire i rifiuti oggi e domani per evitare degrado in strada

"Alla luce dello sciopero proclamato dagli addetti della società provinciale dei rifiuti “IrpiniAmbiente”, il Comune di Avellino ricorda ai cittadini che, oggi e domani, la raccolta non verrà effettuata. Indifferenziato, organico, vetro: l’ente di Palazzo di Città esorta gli avellinesi ad evitare il conferimento in strada, considerato che tali frazioni non verranno ritirate.

L’astensione dal lavoro dei dipendenti dell’azienda che gestisce il servizio perdurerà nel capoluogo ed in altri 112 comuni irpini fino a mercoledì. Si richiede dunque un piccolo sacrificio alle famiglie ed alle attività commerciali, nell’ottica di tenere la città pulita e garantire il massimo del decoro urbano". Questa la comunicazione di Piazza del Popolo.

Stamane lo sciopero dei lavoratori.

Ciampi e lo sciopero

Ciampi e lo sciopero

"Una battaglia tutta egoistica quella del sindaco di Avellino Festa che non può più nascondersi dietro a vaghe indicazioni sui futuri risparmi. Lui è sindaco di una città capoluogo di riferimento della provincia. Abbandonare una Società pubblica provinciale significa rinunciare ai principi di solidarietà con i comuni minori, quelli i cui residenti vengono in città a fare spese, a scuola, negli ospedali. Il costo del servizio raccolta rifiuti va considerato non in termini economicistici ma di responsabilità amministrativa. Si tratta di concetti semplici, che ogni amministratore non ha mai disconosciuto in una provincia piccola come questa. Coloro che vogliono far passare come un'operazione di ingegneria societaria quella che è un'operazione di bassa clientela, sappiano che i cittadini di Avellino il gioco l'hanno già capito", conclude Ciampi.