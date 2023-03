Una vita per la ginnastica ritmica, Avellino in festa per Liliana Palumbo Oggi compie 95 anni la storica insegnante: lo sport libera i sogni

La scuola e la ginnastica ritmica: il lavoro e una passione che l' hanno coinvolta e la travolgono ancora.

Avellino in festa per i 95 anni Liliana Palumbo, la professoressa di ginnastica di Avellino, che per decenni ha educato a sport e tenacia centinaia di irpine, trasmettendo il fuoco autentico dell’amore per la ginnastica ritmica. I messaggi corrono sul social a memoria dell'impegno della professore Palumbo per tantissime giovani generazioni. La ginnastica ritmica è stata la grande innovazione che Liliana Palumbo ha portato in Irpinia molti anni addietro. «La Ginnastica è il più grande amore della mia vita», ama raccontare a chi le chiede il perché di una vita dedicata allo sport perché, spiega alle allieve: “La ritmica ti dà la possibilità di liberare i tuoi sogni e farli innalzare fino al cielo. Dico a tutti di fare sport, perchè questo è il vero segreto di una buona e lunga vita”.

Liliana Palumbo è nata nel capoluogo irpino il 21 marzo del 1928 dal cavaliere Enrico Palumbo e la signora Teresa Scelza. Ancora oggi vive nella casa paterna con la sorella Irma. Sorelle inseparabili e unite da sempre, che nonostante siano diverse riescono a convivere amorevolmente.

Insegnante di educazione fisica ma anche di pioniera della ginnastica ritmica in Italia, Liliana ha insegnato in alcune scuole del capoluogo, tra cui la scuola media Enrico Cocchia. Docenza a scuola, nelle palestre dei giovanissimi, e poi l’impegno costante per il Coni e per la formazione di nuove agoniste, per quella disciplina che ha amato e trasmesso a tante giovanissime ragazze e bambine.

E’ stata delegata provinciale Coni, per la ginnastica ritmica ed ad Avellino si sono tenuti i primi campionati italiani. Ha partecipato alla sua prima gara a soli 12 anni ed a 20 anni, dopo essere stata contattata dalla Federazione Nazionale di Roma, si è allenata a Montecatini per dieci anni consecutivi, in un gruppo internazionale di ritmica artistica, con atlete di tutto il mondo. Liliana Palumbo anche oggi insegna l’importanza dello sport, anche ai meno giovani. In palestra tiene allenamenti per le ultracinquantenni, con lo stesso impegno, sorriso e dedizione.

Quella di Liliana è una vita intensa, tra scuola e la ginnastica artistica, lo sport che l'ha contagiata fin da giovane e che l'ha vista calcare i parquet di palestre e palazzetti dell'intera nazione tra, parallele, cavalli, anelli, tappeti del corpo libero e di ritmica, ad accompagnare, seguire, incitare le sue allieve. Ha portato al successo tante giovanissime alcune delle quali ne hanno seguito le orme diventando insegnanti di eduzione fisica e apprezzate allenatrici.