Irpiniambiente, operai protestano al Comune e città sommersa dai rifiuti Secondo giorno di sciopero per chiedere di non cedere ai privati parte della società

Continua la protesta degli operai di Irpiniambiente. Dopo il corteo di ieri mattina lungo corso Vittorio Emanuele, questa mattina hanno raggiunto la sede del Comune di Avellino. Non sono mancate tensioni e fibrillazioni tra i dipendenti dell'azienda che sta per essere divisa tra pubblico e privato. Gli operai chiedono al sindaco di Festa di fare un passo indietro e di non cedere ai privati la società.

Intanto oggi è il secondo giorno di mancata raccolta rifiuti, proprio per lo sciopero dei lavoratori. La società e lo stesso sindaco Gianluca Festa aveva rivolto un appello alla cittadinanza a non conferire i rifiuti per questi due giorni. Invece, questa mattina la città si è svegliata sommersa da sacchetti e bidoni stracolmi.