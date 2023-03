Giornata delle Foreste: Caputo,"Ambiente in testa ad agenda regione" Ad Avellino il convegno dedicato alla difesa dell'ecosistema

"La politica forestale è al centro dell'agenda politica regionale. Dobbiamo avere la consapevolezza di preservare e valorizzare il nostro patrimonio nazionale". Lo ha detto l'assessore regionale all'agricoltura, Nicola Caputo, intervenendo ad Avellino al convegno dedicato alla Giornata internazionale delle foreste promosso dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e dal Comando Regione Carabinieri Forestale Campania, in collaborazione con la Federazione dei Dottori agronomi e forestali e dei Collegi dei Periti agrari e degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati.

"La regione Campania - ha poi aggiunto Caputo - ha colto la sfida di valorizzare e proteggere il suo ecosistema creando le condizioni per tutelare un sistema territoriale altamente vulnerabile e fragile in costante collaborazione con il ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. “Al pari di quanto accade negli altri Paesi europei, dobbiamo imparare a considerare il bosco non come un problema, a causa di vincoli posti a loro tutela, ma come una straordinaria occasione di crescita. Il 36% del nostro territorio è coperto da foreste, con ben 500mila ettari e altri importanti spazi verdi urbani. Il nostro obiettivo è valorizzare questo enorme patrimonio ambientale e sostenere le filiere del settore, supportando le iniziative di lungimiranti imprenditori e soggetti pubblici decisi a coniugare il necessario paradigma tra verde e salute.

“Per capire ancora meglio l’importanza di questo settore - continua l’assessore Caputo - basti pensare che nel 2021 la Giunta regionale ha approvato una delibera che impone la piantumazione di ben 3 milioni di piante in 5 anni. In particolare, negli ultimi anni come Regione abbiamo investito ben 700 milioni di euro nel comparto. I nostri vivai regionali, dislocati su tutto il territorio, offrono gratuitamente le piante alle amministrazioni che le richiedono, indirizzandole anche verso una progettazione del verde oculata per la messa in dimora. Stiamo lavorando alacremente per incentivare la diffusione delle foreste anche in ambito urbano”.

Proprio oggi si celebra la Giornata internazionale delle Foreste.

A margine del suo intervento, il generale di Brigata Ciro Luongo, comandante regionale dei carabinieri forestali, ha ricordato che "fortunatamente, in particolare in Campania, i boschi sono in aumento e non in qualifica, anche grazie al lavoro dei carabinieri forestali". In particolare, sul fronte della repressione dei tagli abusivi, Luongo ha ricordato che nel 2022 sono stati scoperti 96 episodi che hanno portato a sette arresti. Preoccupati invece degli incendi: lo scorso anno sono stati 400.

Nel corso della mattinata, insieme all’assessore Nicola Caputo e al generale di brigata Ciro Lungo, sono intervenuti: il prefetto di Avellino, Paola Spena; il sindaco di Avellino, Gianluca Festa; il direttore generale dell’Ente Idrico Campano, Vincenzo Belgiorno; il presidente del Parco regionale dei Monti Picentini, Fabio Guerriero; i dirigenti della Regione Campania, Giuseppe Gorga (Uod “Strategia agricola per le aree a bassa densità abitativa”) e Flora Della Valle (Uod “Ambiente, Foreste e Clima”); i docenti del Dipartimento di Agraria dell’Università “Federico II”, Teresa del Giudice e Stefano Mazzoleni. Da remoto è intervenuta Alessandra Stefani del MASAF.