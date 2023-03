Avellino, Festa: punto Fai a Villa Amendola per valorizzare il territorio Il sindaco: partnership importante

"In questi primi tre anni e mezzo abbiamo messo in campo tante iniziative di grande valore, tutte volte alla valorizzazione del nostro patrimonio storico, culturale e ambientale." Così il sindaco di Avellino Gianluca Festa.

"La partnership che sigliamo oggi con il Fondo Ambiente Italia per la realizzazione del Punto Fai a Villa Amendola, non solo va in questa direzione, ma è una ulteriore occasione per dare lustro ad uno dei luoghi maggiormente identitari della città, uno dei suoi tesori architettonici e naturalistici, uno dei suoi spazi culturali più vitali. Il rispetto dell’ambiente deve partire anche dal rispetto dei luoghi della cultura.

È così che oggi nasce una nuova collaborazione per avviare insieme iniziative di promozione e valorizzazione per il nostro territorio". Conclude Festa.