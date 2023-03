Reinventare l’urbanistica, convegno al carcere borbonico L'evento promosso dall'Ordine degli Architetti

Si terrà lunedì 27 marzo, alle ore 15.30, presso la sala Blu del Carcere Borbonico il convegno organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Avellino con il patrocinio della Provincia di Avellino, dal titolo “Reimagining Urbanism - I processi del governo del territorio: la legge regionale della Campania 13/2022”.

Introdurranno il presidente degli architetti irpini Erminio Petecca. Ci saranno i saluti del presidente provinciale degli ingegneri Giovanni Acerra, del presidente provinciale dei geometri Antonio Santosuosso, del presidente campano dei geologi Egidio Grasso, del presidente dell’associazione costruttori edili Michele Di Giacomo, del consigliere dell’ordine degli architetti Carmine Tomeo. Relazioneranno il presidente della Provincia Rizieri Buonopane, l’urbanista Pio Castiello, concluderà l’assessore all’urbanistica e governo del territorio della regione Campania Bruno Discepolo. Verranno illustrati dai relatori i nuovi modi di pensare all’urbanistica in materia di semplificazione edilizia, rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

“Sarà l’occasione, spiega il presidente Erminio Petecca, per approfondire il significato dell’urbanistica oggi, in un contesto, come quello provinciale, che, nonostante sia stato mediamente antropizzato in passato, risente oggi del fenomeno dello spopolamento epocale che vivono i piccoli comuni dell’entroterra, a causa del decremento demografico e della concentrazione nelle aree urbane. Tanti vani in più da recuperare nei piccoli paesi, periferie da riqualificare, infrastrutture obsolete, scarsità di servizi, inquinamento ambientale del capoluogo. Tutto questo impone ulteriori riflessioni sui codici esistenti e la nuova normativa per il governo del nostro territorio, attraverso la presa di coscienza dell’alto valore del suo paesaggio, troppo spesso compromesso.”