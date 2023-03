L’Olio extravergine d’oliva prodotto in Campania ora è anche Igp Il riconoscimento ufficiale da parte di Bruxelles

Da questa mattina l’olio extravergine d’oliva della Campania ha ottenuto il riconoscimento ufficiale da parte di Bruxelles, con conseguente pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n°84 del 23 marzo 2023.

L’iter, avviato lo scorso anno, si è concluso ottenendo lo storico riconoscimento, di fondamentale importanza ai fini della tutela e della valorizzazione del comparto olivicolo.

“Esprimo enorme soddisfazione per l’importantissimo risultato raggiunto” – dichiara Fabrizio Marzano presidente di Confagricoltura Campania – “questo risultato premia e valorizza una delle migliori eccellenze del territorio. Abbiamo creduto fin dall’inizio in questo progetto, riconoscendo all’Indicazione Geografica Protetta un ruolo chiave e un’enorme opportunità affinchè l’impegno e il lavoro dei nostri olivicoltori

potesse essere adeguatamente riconosciuto e apprezzato, così come è giusto che sia”