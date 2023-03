Avellino, battaglia vinta a via Malta: la Ztl torna in funzione I residenti avevano minacciato il ricorso alla Procura, il comune è riuscito a risolvere il problema

Erano arrivati al punto di raccogliere le firme e minacciare il ricorso alla Procura della Repubblica di Avellino. Nelle ultime ore la svolta in città: è tornata in funzione la Ztl a via Malta, la traversa della chiesa del Rosario dove di recente si erano registrate scene di caos e sosta selvaggia che avevano costretto i vigili urbani a intervenire in più di una occasione.

"Ora si spera che possa tornare l'ordine e il rispetto delle regole", sottolinea un abitante della zona. Il dispositivo che avverte dell'entrata in funzione della Ztl era rimasto in tilt negli ultimi quattro mesi. Buio totale. Il comune ha cercato di chiarire che gli aspetti di carattere tecnico erano di competenza della società che ha in gestione le apparecchiature che segnalano le zone a traffico limitato.

L'intervento decisivo del dirigente Domenico Sullo

"Dobbiamo ringraziare il dirigente Domenico Sullo che guida i vigili urbani in questa fase per la sua disponibilità e per l'attenzione che dimostra per i problemi dei cittadini", dice una residente di via Malta.

Il caso, dunque, si chiude almeno per ora ma per il sindaco Festa restano aperte diverse questioni sul fronte della mobilità cittadina a cominciare dalla metro e dal tunnel. Due casi spinosi che rischiano di non migliorare affatto la situazione del traffico in città. Ma questa è un'altra storia.