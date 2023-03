"Il teatro è catartico, dà voce alle persone svantaggiate" L'Asl presenta il progetto pilota per la salute mentale abbinata al laboratorio teatrale

Il Dipartimento di Salute Mentale dell'Asl di Avellino, in collaborazione con l'Associazione teatrale Puck TeaTré, ha avviato il progetto pilota "Salute mentale a teatro", un percorso di psicoterapia di gruppo abbinato a tecniche di laboratorio teatrale. L'iniziativa è stata presentata questa mattina al Circolo della Stampa. "La salute mentale a teatro è un progetto di riabilitazione che si inserisce in quella che è un tradizione millenaria - spiega il dottor Pietro Bianco, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Asl di Avellino - perché che il teatro sia un momento catartico è risaputo, a cominciare dalla civiltà greca e dalle teorizzazioni fatte dallo psichiatra Moreno, che parlò di 'psicodramma', un'azione scenica attraverso cui vengono espressi contenuti e vissuti soggettivi. Il teatro permette la liberazione di tensioni interne e dà voce alle persone svantaggiate che così riescono ad esprimersi e ad assumere altri ruoli al di fuori di quello del paziente malato. Il teatro ci dà la possibilità di far compiere un percorso di consapevolezza e di attivare il potenziale residuo che esiste in tutte le persone svantaggiate".