Solofra, verso la riapertura dell'Ospedale Landolfi: lavori al rush finale A giorni il sopralluogo di Pizzuti

Sanità in Irpinia, rush finale per la riapertura dell'ospedale Landolfi di Solofra. Il sindaco Nicola Moretti spiega che questo fine settimana ci sarà l’arrivo del manager dell’azienda “Moscati”, Renato Pizzuti, per un sopralluogo presso l’ospedale “Landolfi” a Solofra. « Entro questo fine settimana avremo la visita del direttore generale dell’azienda “Moscati” Renato Pizzuti a Solofra - annuncia Moretti - ci sarà un sopralluogo per valutare una prima riattivazione. L’ospedale riapre,ma sarà di certo graduale per fasi fino all’attivazione completa e definitiva dell’intera struttura con le relative prestazioni sanitarie. Attualmente i lavori ai piani superiori sono finiti, le pulizie sono in corso e saranno installate le attrezzature necessarie. Insomma un passaggio necessario per riavere servizi preziosi nella città della Concia» . Così ha spiegato il sindaco in occasione del bilancio dei primi dieci mesi di governo.