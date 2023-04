Solofra, riaprono i primi reparti del Landolfi: "Finalmente si riparte" L'annuncio del sindaco Moretti

Si è svolto questa mattina un nuovo sopralluogo presso l’ospedale “Landolfi” di Solofra. Il sindaco Nicola Moretti, accompagnato dagli esponenti della sua amministrazione, è stato invitato dal direttore generale dell’azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” Renato Pizzuti, a vedere i notevoli avanzamenti del cantiere di riqualificazione del nosocomio, ormai giunto al termine.

Alla fine della visita, è stata comunicata al primo cittadino la notizia dell’apertura imminente, prevista la prossima settimana, dei primi reparti del “Landolfi”.

“Finalmente l’attesa è finita - il commento del sindaco Moretti - il nostro ospedale riapre. Come mi ha comunicato la direzione strategica del “Moscati”, nei prossimi giorni avremo una prima inaugurazione; da qui a giugno, a step, verranno poi riattivati praticamente tutti i reparti. Ringrazio il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il manager dell’ospedale Renato Pizzuti per aver mantenuto le promesse, sono stato testimone del notevole impegno profuso da entrambi per portare a termine la nuova programmazione sanitaria che consentirà il rilancio del “Landolfi”, punto di riferimento sanitario non solo per Solofra ma per tutto il comprensorio della Valle dell’Irno.

Sarà una giornata particolarmente emozionante per me: in qualità di vicesindaco partecipai alla prima inaugurazione dell’ospedale, oggi nelle vesti di sindaco assisto alla sua rinascita. Continuerò, come ho fatto finora, a fare da stimolo all’amministrazione regionale affinché la nuova offerta sanitaria prevista al “Landolfi” venga completata in ogni

sua parte così come pianificato”.