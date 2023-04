Adozione orsi del Trentino nel Partenio: "Commossa per sensibilità di Giuditta" La nota di Sara Spiniello, presidente dell'associazione "In ricordo di Lacuna"

"Ho appreso con commozione che anche il Parco del Partenio è pronto ad adottare gli orsi del Trentino.

Da attivista e da referente ringrazio il Sindaco e Presidente del Distretto turistico del Partenio Pasquale Giuditta per la sensibilità dimostrata di fronte alla vita. E' giusto e doveroso coinvolgere chi di competenza del nostro territorio per valutare la possibilità di ospitare sul nostro territorio montano e in quello del Parco gli orsi.

Non è giusto imprigionare e/o uccidere esseri viventi senzienti che non hanno alcuna colpa se non quella di trovarsi in un posto dove c'è una cattiva gestione. Ci sono soluzioni alternative e se l'Irpinia è tra queste ben venga!".

Così Sara Spiniello, presidente dell'associazione "In ricordo di Lacuna"