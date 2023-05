Il Giro d'Italia arriva ad Atripalda: "Cosi rilanciamo turismo e commercio" Il sindaco Spagnuolo non sta nella pelle: "Una grande vetrina per il territorio"

Arriva il Giro d’Italia in Campania. Irpinia, Salerno e Napoli le tappe che toccherà la carovana rosa nella nostra regione.

Ad Atripalda è tutto pronto per la partenza di mercoledi. La cittadina in riva al Sabato è completamente addobbata di rosa, con la testa nelle due ruote ormai da settimane.

Per il sindaco Paolo Spagnuolo siamo di fronte a una grande vetrina per il nostro territorio. “Siamo orgogliosi di rientrare tra le citta` che ospitano il Giro d’Italia, ci siamo fatti trovare pronti e abbiamo curato ogni minimo dettaglio".

"Per noi e` un’occasione unica e per questo motivo ringraziamo la Provincia, nella persona del presidente Rino Buonopane. La partenza del Giro è soltanto l’apice di una serie di iniziative non solo sportive che abbiamo organizzato per promuovere il territorio, le nostre bellezze".

"Con il Lago Laceno (dove la corsa rosa arriverà domani, ndr) - conclude Spagnuolo - condividiamo questa fantastica avventura, l’Irpinia deve essere capace di esportare le proprie eccellenze".

E anche per commercianti e cittadini il Giro d’Italia rappresenta un’occasione più unica che rara per rilanciare turismo e commercio.