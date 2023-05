Giro d'Italia, si parte da Atripalda: il percorso tra divieti e strade chiuse Ecco il percorso comune per comune e le strade interessate. Da stamane alle 5 Atripalda blindata

Giro d’Italia, oggi la quinta tappa con partenza da Atripalda in provincia di Avellino. È scattato il maxi piano traffico nei comuni irpini, a partire dalla città dello start and go tra strade e scuole chiuse in alcuni comuni. La carovana dalla piazza si muoverà da Atripalda lungo via Melfi e proseguirà per via Roma, via Appia, fino al semaforo con via Fratelli Troncone in direzione via Francesco Tedesco dove poi si dirigerà verso la Ferrovia in territorio avellinese. Poi lungo Via Atripalda, via San Lorenzo, ponte delle Filande e Pianodardine.

Già da ieri pomeriggio, dalle ore 17 è scattato il Piano traffico con chiusura di alcune arterie cittadine. Una “Zona Rossa” lungo le seguenti strade: Piazza Umberto I°, Piazza Sparavigna, Via Fiume, Via Gramsci, Via Roma, Via Melfi, via Manfredi, Via Appia, Contrada San Lorenzo e Via Pianodardine.

Divieto di sosta lungo via Roma dalle ore 5 di questa mattina di mercoledì 10 maggio fino alle ore 15 e di circolazione fino alla conclusione del giro. Chiude anche via Aldo Moro dove sosterà la carovana del giro.

Individuate anche le aree di sosta (lungo via Marina Caracciolo) e percorsi veicolari alternativi con la Variante, via Cammarota, via Aversa, via Santi Sabino e Romolo, via Appia e piazza Alpini Orte

Tappa ondulata nella prima parte e pianeggiante nel finale prevedibilmente adatto a una volata di gruppo. Si attraversa l’Irpinia in partenza con continui saliscendi (GPM a Passo Serra) e curve lungo strade in discreto stato di manutenzione fino a raggiungere la zona di Lioni e innestarsi in strade a scorrimento veloce (da segnalare alcune serie di gallerie ampie e illuminate). Si raggiunge Battipaglia dopo una breve scalata a Oliveto Citra.

‍Ad Avellino scuole chiuse, ecco quali

Oggi 10 maggio, anche il capoluogo sarà interessato dal passaggio della celeberrima carovana rosa del Giro d’Italia. A tale scopo, il Comune ha deciso i provvedimenti necessari per la disciplina della sosta e della circolazione nelle aree toccate dalla quinta tappa del Giro e la chiusura dei plessi scolastici che insistono sui tratti interessati dal Giro.

Dalle ore 8 e fino al termine della manifestazione, quindi, sarà vietato sostare su entrambi i lati di via Fratelli Troncone, via Tedesco, all’intersezione con la suddetta strada e con via Ad Atripalda.

Dalle ore 10, e sino al termine della manifestazione, nelle medesime strade ed anche a via Pianodardine, dall’intesezione con via Filande all’intersezione con Arcella, sarà instituito il divieto di transito e di circolazione veicolare.

Sempre per la sola giornata di oggi 10 maggio, resteranno chiusi l’asilo nido “Montessori” e l’Istituto comprensivo “San Tommaso – F. Tedesco” (Plesso di via Tedesco).

CRONOTABELLA

QUINTA TAPPA

Provincia di Avellino

Atripalda Start Village ore 12.40 circa

Atripalda Km 0 12.55

Pratola Serra sp243 13.03

Passo Serra sp243 13.19

Venticano sp.23-ss.90 13.24

Calore ss.90 13.30

Passo di Mirabella ss.303 13.40

Croce Calabrone sp. 164 13.49

Fontanarosa v.Primo Maggio -sp.164 13.52

Paternopoli sp. 164 14.03

Castelfranci C.Valle-ss.400 14.14

Bv. di Torella dei Lombardi ss.400 14.34

Bv. per Sant’Angelo dei Lombardi ss.425 14.39

Sant’Angelo dei Lombardi sp. 47 14.48

Guardia Lombardi sp.102 14.57

Morra De Sanctis sp. 102 15.04

Ins.ss.7Dir ss.7Dir 15.13

Svinc.per Contursi ss.591 15.18

n.3 gallerie 648m,168m,93m 15.21

n.4 gallerie 75m, 124 m,930m 15.25

Svinc. di Materdomini galleria 453m-ss.591 15.29

n. 2 gallerie 84m,63m 15.30

n. 4 gallerie 85m,159m, 121m, 80m 15.32

Provincia di Salerno

Svinc. per Oliveto Citra sp.429b 15.46

Oliveto Citra sp.9b 15.59

Bv. per Eboli ss.91 16.08

Quadrivio ss.91 16.23

Eboli v. Nazionale-ss.19 16.29

Battipaglia v. Mazzini-ss.19 16.38

Tavernola sp. 135 16.44

Spineta sp.175 16.50

Torre Picentina v.Pastore 17.00

Salerno P.Concordia 17.12

ULTIMI KM

Ultimi 15 km rettilinei e piatti lungo la costa tirrenica fino alla linea di arrivo. Da segnalare alcuni facili passaggi a circa 9 km dall’arrivo con rotatorie. Retta finale su asfalto larga 8 m e lunga 800 m.