Giro d'Italia: il campione Evenepoel cade a Venticano, colpa di un cane Durante la quinta tappa sotto la pioggia

Il campione del mondo, e prima maglia rosa al Giro del 2023, Remco Evenepoel, è caduto nel corso della quinta tappa, da Atripalda a Salerno, che si sta svolgendo sotto la pioggia incessante che non dà tregua ai ciclisti in marcia verso Salerno, tappa d'approdo della quinta giornata.

A 151 chilometri dal traguardo, un cane di piccola taglia sarebbe sfuggito al controllo del suo padrone, che stava assistendo al passaggio dei corridori, ed è finito in strada, proprio in mezzo al gruppo, provocando la caduta di diversi ciclisti. Fra gli sportivi caduti c'era Evenepoel, che è rimasto a terra per un paio di minuti con la gamba destra dolorante.

Soccorso il belga si è poi rialzato e ha ripreso a pedalare con una bicicletta nuova, scortato da alcuni compagni è riuscito a rientrare in gruppo. Inquadrato dalle telecamere, Evenepoel ha fatto il gesto del pollice alzato, rincuorando i tifosi, che sta no seguendo la marcia della carovana rosa lungo lo Stivale.

Grazie al lavoro di quattro compagni di squadra, Evenepoel è rientrato in gruppo. Prima del via della tappa si erano registrati tre abbandoni: Valerio Conti (Team Corratec – Selle Italia), a causa di una frattura al bacino, Rémy Rochas (Cofidis) e Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck).