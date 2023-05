Avellino, parte la messa in sicurezza del Ponte della Ferriera: basta tragedie Il sindaco: la sicurezza dei cittadini prima di tutto

"Siamo pronti ad avviare il cantiere per la messa in sicurezza del Ponte della Ferriera.

Si tratta di un intervento particolarmente atteso, oltre che necessario, sulla struttura ottocentesca che rappresenta un asse strategico all’interno della mobilità cittadina.

La nostra Amministrazione l’ha voluto fortemente, attingendo, prima, i finanziamenti per realizzare una progettazione di qualità e, poi, procedendo all’affidamento dei lavori per oltre 600.000 euro. La sicurezza dei nostri cittadini e delle nostre infrastrutture prima di tutto.

Avellino è Programmazione", così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa presenta il progetto di messa in sicurezza dello storico ponte tra barriere laterali e consolidamenti.