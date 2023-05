Alessandro Borghese in Irpinia: terra fiera di miti, castelli e gusti eccellenti "Quattro ristoranti" fa tappa in provincia di Avellino e Borghese racconta: qui gusto e magia

Irpinia, terra di leggende, miti, con oltre 50 castelli è un territorio prosperoso dell’Appennino campano. Racconta la forza e la fierezza di chi ha saputo sempre risollevarsi". A scriverlo sui social è Alessandro Borghese. Lo chef, diventato, uno dei volti televisivi più amati d'Italia, ha fatto tappa in provincia di Avellino per registrare una delle puntate della nuova stagione del format "Quattro ristoranti". Anche in Irpinia ci sarà un sfida TV per decretare il miglior ristorante tra i quattro in sfida. Un elogio, quello dello chef, al patrimonio paesaggistico, culturale e della migliore tradizione di gusto e sapore. Un lungo post, quello condiviso, che in poche ore ha raccolto migliaia di like e commenti. "La verde Irpinia rappresenta uno dei bacini idrici più grandi d’Europa, una terra che vanta oltre a importanti IGP, come la castagna di Montella, una grande tradizione enologica, qui hanno origine le tre DOCG: Fiano di Avellino, il Taurasi e il Greco di Tufo - ha scritto nel suo post Borghese - panorami mozzafiato si aprono lungo i sentieri della catena del Partenio, sono 7 i siti archeologici presenti in Irpinia veri e propri musei a cielo aperto. Materie prime eccellenti, ricette storiche, come la tipica “Sfrittuliata”, la “Maccaronara” con le sue origini ancora contese, i cavatelli, le matasse e poi e le zuppe di verdure e legumi!".