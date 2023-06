L'Aglio O.P. Sabina sbarca in TV: Sabina Iovanna, ospite a "Mangiare con Gusto" L'aglio di O.P. Sabina è un vero e proprio simbolo dell'eccellenza italiana

Durante la puntata del rinomato programma televisivo "Mangiare con Gusto", prodoto da Almadela, trasmesso su Alma TV (ch. 65 del DDT) e condoto da Adele Di Benedeto, l'Italia ha avuto il privilegio di scoprire un tesoro culinario nascosto nel suo stesso territorio: l'aglio. La trasmissione ha ospitato Sabina Iovanna di O.P. Sabina, la quale ha avuto modo di raccontare le proprietà benefiche dell’aglio e la modalità con cui la O.P. lavora e produce un prodoto di eccellente qualità.

L'aglio di O.P. Sabina è un vero e proprio simbolo dell'eccellenza italiana nel settore agroalimentare. L’Organizzazione di Proditori ha sede a Mirabella Eclano, ma l’aglio viene conferito da produttori sia locali che di altre zone del Centro-Sud. L’Organizzazione di Produttori vanta di certificazioni BIO, GlobalG.A.P. ed IFS Food.

Non solo un semplice racconto, perché durante la puntata lo chef Giuseppe Di Bella, della Federazione Italiana Cuochi, ha cucinato i “Fusilli all’Aglione” proprio con l’aglio della O.P. Sabina. Un piatto non solo bello, ma anche gustoso.

"Sono particolarmente emozionata - ha dichiarato Sabina Iovanna - di aver avuto l'opportunità di raccontare nella cucina di Adele le proprietà del nostro aglio e la storia della nostra O.P. Sono ancora più emozionata di aver visto, in queste sere, il nostro aglio in TV, il quale è stato utilizzato in tute le sue varianti, sia fresco che disidratato, come l’aglio in scaglie, l’aglio in granuli e l’aglio in polvere, queste ultime versioni di prodotto molto apprezzate soprattutto dai ristoratori. Infatti, la conduttrice mi ha detto che uno degli chef ha particolarmente apprezzato l’aglio in polvere per la preparazione di una ricetta trasmessa in una delle puntate. Molto apprezzata è stato anche l’aglio già pelato”.

Infatti, l’aglio di O.P. Sabina è stato utilizzato in ben 11 puntate della trasmissione Mangiare con Gusto da vari chef d’Italia.

"Mangiare con Gusto" è stata un'occasione importante per O.P. Sabina di mostrare all'Italia intera il valore intrinseco di un prodotto genuino come l'aglio, ma soprattutto per trasmettere l'impegno, la passione e la cura che l’Organizzazione di Produttori mette quotidianamente nel coltivare e preservare questo prezioso alimento.

"Per noi è un grande passo - ha continuato Sabina Iovanna - Crediamo molto nel nostro prodotto, vogliamo valorizzarlo sia nella sua versione più tradizionale, come la treccia d'aglio, ma anche in quelle forme che risultano da processi di lavorazione più moderni, come ad esempio l'aglio disidratato o pelato. Abbiamo voglia di continuare in questo percorso, di far conoscere sempre più il nostro prodotto."

Questa partecipazione al programma rappresenta un'ulteriore tappa di un percorso di crescita e di visibilità per l’Organizzazione di Produttori e il suo pregiato aglio. Grazie alla simpatia e all'autenticità di Sabina Iovanna ed al programma condotto da Adele di Benedetto, la qualità straordinaria e il sapore unico dell'aglio sono stati portati direttamente nelle case degli italiani.

Sia l'episodio con Sabina Iovanna in veste di ospite, sia gli altri episodi in cui l'aglio di O.P. Sabina ha avuto un ruolo di primo piano, sono fruibili sul canale YouTube di Mangiare con Gusto e sul sito web di Alma Tv.