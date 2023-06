Famiglia sfrattata a Pratola Serra,Terra Nuova al sindaco:perché non interviene? "C'è un alloggio disponibile, ma - accusa la lista Terra Nuova - qui è incapacità amministrativa"

È doveroso portare a conoscenza della collettività di Pratola Serra un fatto molto grave di incapacità amministrativa da parte del Sindaco di Pratola Serra. E' quanto si legge in una nota del movimento Terra Nuova. "È di dominio pubblico che una “nostra” famiglia è stata oggetto di uno sfratto perché la propria abitazione è “a rischio” sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza personale e per la incolumità degli altri condomini. Il Sindaco, Massima Autorità’ di Pubblica Sicurezza e Massima Autorità Sanitaria territoriale ha la competenza, il potere e il dovere morale nei confronti dei propri concittadini di requisire un alloggio e assegnarlo, anche temporaneamente, con PROPRIO DECRETO alla famiglia “sfrattata”. L’alloggio è disponibile e un mancato affidamento sarà solo una questione di insensibilità personale nei confronti delle classi deboli, di incapacità amministrativa e di inadeguatezza del ruolo ricoperto! Il Gruppo amministrativo TERRA NUOVA invita vivamente il Sindaco Gerardo Galdo a provvedere con URGENZA e IMMEDIATEZZA ad emanare il proprio Decreto di assegnazione dell’alloggio consentendo alla predetta famiglia di avere il tempo necessario al fine di individuare una giusta e degna collocazione abitativa. Il Sindaco avrebbe dovuto già provvedere alla risoluzione di tale problematica senza esitazione ne’ tentennamenti! Il Gruppo Terra Nuova vigilerà su questa vicenda così come sta' già facendo su tutta l’attività amministrativa".