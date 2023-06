Verde in città, dopo 10 anni riapre il Parco del Teatro Gesualdo L'annuncio di Festa: "Dal 10 al 12 giugno l'evento "La Collina dei bambini"

"Stiamo completando lo sfalcio dell’erba e la pulizia del Parco del teatro “Carlo Gesualdo”: 15.000 metri quadrati di verde lungo la dorsale della Collina della Terra". Lo scrive su facebook il sindaco Gianluca Festa. "Non si ferma l’impegno della nostra Amministrazione per la cura degli spazi pubblici della città. Nelle scorse settimane, avevamo realizzato qui le nuove staccionate, per rendere il percorso pienamente sicuro. Ora, sostituiremo anche i corpi illuminanti, con un vero e proprio intervento di efficientamento energetico. Il Parco sarà immediatamente fruibile. Il 10, l’11 e il 12 giugno prossimi, infatti, qui si terrà “La collina dei bambini”, una bellissima manifestazione che avvicinerà ulteriormente i nostri piccoli concittadini a questi autentici gioiellini della nostra città" - conclude Festa.