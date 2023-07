Addio all'ex sindaco Criscitiello, la comunità di Mercogliano a lutto D'Alessio: "Perdiamo un grande uomo"

La comunità di Mercogliano piange la scomparsa di Sandro Criscitiello. L’ex sindaco del comune del Partenio si è spento a Milano all’età di 80 anni. Per oltre 15 anni, Criscitiello ha ricoperto il ruolo di primo cittadino del comune alle falde del Partenio. Criscitiello venne eletto sindaco per la prima volta nel 1978. I funerali si svolgeranno domenica mattina presso la chiesa di Torelli di Mercogliano. Affranto il sindaco Vittorio D’Alessio che su facebook ha scritto: “Ha sempre avuto Mercogliano nel cuore. La sua città, il suo vero, grande amore. Si è sempre battuto per la nostra comunità, da sindaco e da semplice cittadino. Siamo tutti affranti per la scomparsa di Alessandro Criscitiello. Abbiamo perso un grande uomo, un amico vero, un mercoglianese doc”.