Scomparsa Criscitiello, Rotondi: "Sindaco straordinario, immagine di vitalità" La nota del deputato irpino

«Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Sandro Criscitiello, figura a me cara per ragioni personali e politiche: sindaco straordinario di Mercogliano, amico personale, collega stimatissimo della mia mamma.

La sua scomparsa improvvisa lascia intatta l’immagine di vitalità che ha conservato fino alla fine. Ha vinto la vecchiaia, nella quale non è mai entrato, e vincerà anche la morte, rimanendo vivo nel ricordo della famiglia, degli amici, della comunità.»

Così in una nota il deputato irpino Gianfranco Rotondi.